La oferta pública de vivienda abarcará 60.000 nuevas unidades en Seúl y alrededores

Photo : YONHAP News

El Gobierno suministrará 60.000 nuevas viviendas en Seúl y alrededores, aprovechando terrenos vacantes que son propiedad del Estado o del sector público. De estas, 32.000 se situarán dentro de la capital, en distritos con gran demanda inmobiliaria como Yongsan y Nowon.Las obras de construcción comenzarán en 2027, aunque las fechas de inicio diferirán por zonas según cómo avancen los trámites preliminares. Sin embargo, la designación de los distritos donde se ubicarán las nuevas viviendas de oferta pública como "áreas sujetas a autorización previa para la compraventa de terrenos" ya finalizó como una medida antiespeculación.Las autoridades competentes explicaron que el objetivo principal de esta iniciativa es facilitar el acceso de los jóvenes y de los recién casados a la vivienda, por ende las 60.000 unidades a construirse desde el próximo año serán ofrecidas prioritariamente a esa población.