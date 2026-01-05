El presidente invita al emir de Catar a vistar Corea

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibió el jueves 28 en su despacho al diplomático Mohamed Al-Khulaifi, que visitó Seúl en calidad de enviado especial de Catar. La conversación entre ambos giró en torno a asuntos de interés mutuo, sobre todo la cooperación en sectores clave como defensa, industria armamentística, energía e inversiones.El jefe de Estado surcoreano subrayó los más de cincuenta años de lazos diplomáticos entre Corea del Sur y Catar, que lograron elevar las relaciones bilaterales al nivel de socios estratégicos integrales. Expresó que su deseo es que los dos países puedan contribuir en conjunto a la paz regional y mundial, como verdaderos amigos en esta era de múltiples crisis. El mandatario aprovechó también para extender una invitacion al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para que visite Seúl en una fecha no muy lejana.Al-Kulaifi, por su parte, declaró que el objetivo de su visita es transmitir al Gobierno surcoreano la disposición del emir a reforzar la cooperación y mejorar la confianza mutua.