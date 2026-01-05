Menú principal Ver contenido

Ventas facturadas de las "farmacias de guardia" en Seúl alcanzan casi las 250.000

Write: 2026-01-29 14:00:29Update: 2026-01-29 15:28:04

Photo : YONHAP News

Las ventas facturadas de las "farmacias de guardia" en Seúl totalizaron las 249.029 el año pasado: 161.765 realizadas de lunes a viernes y 87.264 en fin de semana. El horario de mayor demanda fue entre las 10:00 y las 11:00 de la noche. 

Las "farmacias de guardia" son establecimientos farmacéuticos que permanecen abiertos fuera del horario comercial habitual -noches, fines de semana y festivos- para garantizar el acceso ininterrumpido a medicamentos y productos sanitarios, tras su designación como tal a cargo de los respectivos Gobiernos regionales y locales. Están abiertas los 365 días del año, hasta la 1:00 de la madrugada. 

Por tipo de producto, el 79,5% de las ventas facturadas abarcó medicamentos que no necesitan receta médica, mientras que los fármacos accesibles solo con prescripción representaron el 11% y los demás productos, incluidos suplementos nutricionales, el 9,5%.

En toda Seúl operan actualmente 39 "farmacias de guardia". 
