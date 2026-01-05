Menú principal Ver contenido

La misión Artemis 2 despegará en febrero con el satélite coreano K-RadCube

Write: 2026-01-29 14:13:38Update: 2026-01-29 15:50:45

Photo : YONHAP News

La misión Artemis 2 despegará en febrero rumbo a la Luna en el Centro Espacial Kennedy de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, mejor conocida como NASA, ubicado en Florida. Los periodos en los que se intentará efectuar el lanzamiento son del 6 al 11 de febrero, del 6 al 11 de marzo y del 1 al 6 de abril.

La misión es igualmente importante para Corea del Sur porque en ella viajará el satélite cúbico desarrollado por el país, el K-RadCube. Este es un satélite de investigación de 19 kilogramos de peso cuyo propósito es medir la radiación cósmica y sus efectos en los astronautas.

Artemis 2 es la primera misión tripulada de exploración lunar después del Apolo. La integran tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense.
