Exlíder de Poder del Pueblo promete que regresará tras ser expulsado del partido

Photo : YONHAP News

El exlíder de Poder del Pueblo, Han Dong Hoon, ha solicitado a sus simpatizantes tener paciencia con la promesa de volver, al pronunciarse sobre la decisión del partido de expulsarlo.En la breve rueda de prensa que ofreció el jueves 29 por la tarde, Han declaró que hoy la formación lo expulsó, sin embargo de ninguna manera podrá reprimir su anhelo y pasión por hacer florecer una buena política para el pueblo coreano. Recalcó que ciudadanos como él y los afiliados ordinarios de Poder del Pueblo son los verdaderos dueños del partido.Durante la rueda de prensa, el exlíder del partido opositor estuvo acompañado de legisladores y simpatizantes, que repitieron al unísono su nombre, refiriéndose a él como un "auténtico exponente del conservadurismo".