Beneficios operativos de Hyundai Motor descienden pese a récord de ventas

Hyundai Motor estableció un nuevo récord de ventas en 2025, pese a ello los beneficios operativos de la compañía descendieron casi un 20% debido al incrementado gasto arancelario. Se informa que el año pasado Hyundai pagó 4,1 billones de wones en aranceles en Estados Unidos.Según los datos publicados por la automotriz el jueves 29, sus ventas aumentaron en 2025 un 6,3% respecto al año anterior, hasta marcar un nuevo récord con cifras superiores a 186,2 billones de wones; en cambio, sus beneficios operativos anuales decrecieron un 19,5% respecto al año anterior. Una de las principales razones de este contraste fueron los gravámenes que el Gobierno estadounidense empezó a imponer a las importaciones de automóviles desde abril del año pasado, los cuales provocaron que el gasto arancelario de la empresa ascendiera por encima de los 4,1 billones de wones. Si a estos se suma el gasto en aranceles de su empresa hermana Kia Motor, el gasto arancelario a nivel del Grupo Hyundai Motor asciende a 7,2 billones de wones.Dentro de las ventas realizadas por Hyundai Motor en todo el mundo durante 2025 fue especialmente destacable el aumento del 27% interanual en las ventas de vehículos ecológicos, con 275.669 unidades vendidas de coches eléctricos y 634.990 modelos híbridos.