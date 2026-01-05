El gasto para los rituales de Año Nuevo Lunar aumenta un 1,5% respecto a 2025

Photo : YONHAP News

El Centro de Monitorización de Precios del Consejo Nacional de Organizaciones de Consumidores vaticina que el gasto para los rituales del Año Nuevo Lunar aumentará un 1,5% respecto a 2025, al estimar que una familia de cuatro personas necesitará un promedio de 306.911 wones para hacer la compra respectiva. Esta previsión se basa en los sondeos realizados por la entidad entre el 26 y el 27 de enero en los 25 distritos de Seúl para comparar los precios ofertados en las secciones de alimentos de tiendas de lujo, los supermercados y los mercados comunes.Según el estudio, el lugar donde los consumidores pueden conseguir a precios más bajos lo indispensable para la preparación de las ceremonias es el mercado con un gasto promedio de 245.778 wones, mientras que los establecimientos que ofrecen los precios más altos son las grandes franquicias de supermercados y las tiendas de lujo con un gasto máximo de más de 480.000 wones.Los productos que más se encarecieron en comparación con la temporada de Año Nuevo Lunar de 2025 son la manzana y la carne de cerdo, que subieron respectivamente un 13% y un 10,5%. Por el contrario, la pera asiática, el aceite de mesa y el tofu se abarataron.