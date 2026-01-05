La buena rentabilidad de Samsung y SK Hynix impulsa al KOSPI

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, rompió el jueves 29 la barrera de las 5.200 unidades gracias a una rentabilidad más que satisfactoria lograda por los dos principales fabricantes de semiconductores de Corea, Samsung Electrónica y SK Hynix.Respecto al día anterior, el índice ganó un 0,98% hasta cerrar la jornada en 5.221,25 puntos, el nivel más elevado de la historia.Asimismo ascendió el parqué paralelo KOSDAQ, en su caso por un margen aún más amplio de un 2,73%, con lo que finalizó operaciones en 1.164,41 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que al culminar la sesión cotizó a 1.426,3 wones por dólar, 3,8 unidades más que el miércoles.