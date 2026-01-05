EEUU vuelve a incluir a Corea en su lista de observación cambiaria

Photo : AP / Yonhap News

El Gobierno de Estados Unidos anunció el día 29 que mantiene a Corea del Sur como país vigilado en materia cambiaria.En su informe semestral sobre políticas macroeconómicas y de tipo de cambio, el Departamento del Tesoro señaló que se requiere una atención prudente a las prácticas monetarias de varios socios comerciales.Además de Corea, el documento incluye a China, Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam, Alemania, Irlanda y Suiza.Corea había salido de esta lista en noviembre de 2023, por primera vez en más de siete años. Sin embargo, volvió a ser incluida en noviembre de 2024 y desde entonces ha mantenido ese estatus.Estados Unidos evalúa a sus 20 principales socios comerciales con base en la Ley de Promoción Comercial de 2015. Los criterios son tres: un superávit comercial bilateral superior a 15.000 millones de dólares, un superávit por cuenta corriente equivalente al 3% del PIB o más, y compras netas persistentes de dólares durante al menos ocho meses por un monto superior al 2% del PIB.Cuando un país cumple los tres criterios es sometido a un análisis intensivo. Si cumple dos, queda incluido en la lista de observación.