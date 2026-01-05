La producción industrial registra en 2025 su menor crecimiento en cinco años

Photo : KBS News

El crecimiento de la producción industrial de Corea del Sur en 2025 fue el más bajo de los últimos cinco años.Según el informe sobre la actividad industrial de diciembre y el balance anual de 2025, publicado el viernes 30 por la Agencia Nacional de Datos, el índice de producción total de la industria se situó el año pasado en 114,2 puntos, lo que supone un aumento interanual del 0,5%, una cifra provisional.El avance fue inferior al registrado en 2024, cuando la producción creció un 1,5%, en un contexto marcado por la pérdida de dinamismo económico durante la primera mitad del año, tras la inestabilidad generada por la ley marcial.En el sector manufacturero y minero, la producción cayó en ramas como los minerales no metálicos y los metales básicos, pero aumentó en semiconductores y equipos de transporte, lo que permitió un crecimiento interanual del 1,6%.El índice de ventas minoristas, que refleja la evolución del consumo, aumentó un 0,5% interanual y el índice de inversión en equipamiento subió un 1,7%.En contraste, la actividad de la construcción registró una fuerte caída. La obra ejecutada en términos reales descendió un 16,2%, debido a la reducción de los trabajos tanto en edificación como en obra civil.Si se observan únicamente los datos de diciembre, la producción industrial aumentó un 1,5% respecto al mes anterior, mientras que las ventas minoristas crecieron un 0,9%. La inversión en equipamiento, en cambio, cayó un 3,6%, y la actividad de la construcción repuntó un 12,1%.