Corea y EEUU mantienen consultas por aranceles

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos concluyeron la primera jornada de consultas sobre la posible reimposición de aranceles, y acordaron continuar las conversaciones el viernes.El ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung Kwan, se reunió el jueves 29 en Washington D. C. con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en respuesta a las advertencias de Washington sobre un nuevo aumento de aranceles.Según fuentes oficiales, la reunión se prolongó durante cerca de una hora y media, sin que se alcanzara un acuerdo. Kim indicó que ambas partes volverán a reunirse para continuar las consultas.Kim explicó que su Gobierno busca aclarar posibles malentendidos sobre el proceso legislativo interno de Corea y subrayó que la posición del país en materia de cooperación e inversión con Estados Unidos se mantiene sin cambios.