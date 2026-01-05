Menú principal Ver contenido

Economía

Corea y EEUU mantienen consultas por aranceles

Write: 2026-01-30 10:21:01Update: 2026-01-30 14:09:38

Corea y EEUU mantienen consultas por aranceles

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos concluyeron la primera jornada de consultas sobre la posible reimposición de aranceles, y acordaron continuar las conversaciones el viernes.
 
El ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung Kwan, se reunió el jueves 29 en Washington D. C. con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en respuesta a las advertencias de Washington sobre un nuevo aumento de aranceles. 

Según fuentes oficiales, la reunión se prolongó durante cerca de una hora y media, sin que se alcanzara un acuerdo. Kim indicó que ambas partes volverán a reunirse para continuar las consultas.

Kim explicó que su Gobierno busca aclarar posibles malentendidos sobre el proceso legislativo interno de Corea y subrayó que la posición del país en materia de cooperación e inversión con Estados Unidos se mantiene sin cambios.
