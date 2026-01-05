Corea del Norte elige a los delegados que participarán en el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha celebrado elecciones para seleccionar a los representantes del Comité Central que participarán en el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores.Según informó el viernes 30 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, la conferencia de representantes del Comité Central del Partido de los Trabajadores se celebró el día 28, en la que se eligieron los delegados que asistirán al próximo congreso.En el encuentro participaron representantes previamente elegidos en asambleas y conferencias de las distintas organizaciones del partido, y también se designaron observadores.Con la finalización de este proceso, los preparativos prácticos para la celebración del 9º Congreso del Partido entrarían en su fase final.Una vez concluidos los procedimientos de selección, el Buró Político del Comité Central anunciará oficialmente la fecha del congreso.Teniendo en cuenta el calendario habitual, se prevé que el 9º Congreso del Partido se celebre a principios de febrero, tal como han estimado las autoridades surcoreanas.El congreso del partido, que se celebra cada cinco años, es el máximo órgano de toma de decisiones de Corea del Norte y define la línea política y la orientación de la política exterior del país para los próximos cinco años.