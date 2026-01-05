Corea y Canadá firman un memorando de cooperación automotriz

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Canadá acordaron ampliar de forma conjunta la fabricación de automóviles en territorio canadiense.El Ministerio de Industria de Canadá informó el jueves 29 que la ministra de Industria, Mélanie Joly, y su homólogo surcoreano, Kim Jung Kwan, firmaron un memorando de entendimiento sobre movilidad del futuro.El acuerdo contempla la creación del Comité de Cooperación Industrial Corea–Canadá y amplía la asociación estratégica integral entre ambos países, con énfasis en la prosperidad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro.Según el ministerio canadiense, los dos gobiernos trabajarán para ampliar la presencia de la industria automotriz surcoreana en Canadá y para generar oportunidades de fabricación nacional de vehículos eléctricos.Joly señaló que el acuerdo impulsará el sector automotriz canadiense, creará empleos de calidad y reforzará la posición de Canadá como líder mundial en la fabricación de vehículos del futuro.