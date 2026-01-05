Lee reitera tolerancia cero frente a los delitos transnacionales contra coreanos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung reiteró su postura de tolerancia cero frente a los delitos de estafa transnacionales y advirtió de una respuesta contundente contra quienes perjudiquen a ciudadanos surcoreanos.En un mensaje publicado el viernes 30 en redes sociales, Lee compartió un artículo que señala que organizaciones criminales chinas que operan en Camboya evitan reclutar a surcoreanos debido a la firme actuación de las autoridades de Corea del Sur.Afirmó que quien toque a un coreano quedará arruinado, y añadió que cuando Corea actúa, lo hace hasta el final.Lee publicó el mensaje también en jemer, el idioma oficial de Camboya, para transmitir de forma clara su determinación frente al crimen transnacional.