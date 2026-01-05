Las fortificaciones de Hanyang aspiran a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO

Photo : YONHAP News

Las fortificaciones construidas para defender Hanyang, la antigua capital de la dinastía Joseon, avanzan en su candidatura a Patrimonio Mundial.La Administración del Patrimonio Cultural de Corea informó que recientemente presentó ante el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO la solicitud para inscribir las Fortificaciones de la capital de Hanyang en la Lista del Patrimonio Mundial.La UNESCO evaluará el valor histórico y cultural del bien junto con su organismo asesor, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y realizará una inspección sobre el terreno.La decisión final se tomará en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial prevista para julio de 2027. De ser inscritas, las fortificaciones de Hanyang se convertirán en el decimoctavo Patrimonio Mundial de Corea.