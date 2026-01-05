CEO interino de Coupang comparecerá ante la policía

Photo : YONHAP News

El CEO interino de Coupang en Corea, Harold Rogers, comparecerá el viernes 30 ante la policía por la investigación interna realizada por la propia empresa tras una filtración masiva de datos personales.Rogers fue denunciado por presuntos delitos como obstrucción del ejercicio de funciones públicas y obstrucción de actividades empresariales.La policía planea centrarse en determinar si hubo destrucción de pruebas durante el proceso de investigación interna y en esclarecer las circunstancias en que se anunció dicha "autoinvestigación".Las autoridades estiman que en la filtración se habrían visto comprometidas más de 30 millones de cuentas, mientras continúan ampliando la investigación. Además, la policía mantiene abiertas otras pesquisas contra Coupang por sospechas de encubrimiento de muertes por exceso de trabajo y falso testimonio ante la Asamblea Nacional.