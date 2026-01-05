Lee celebrará un encuentro ciudadano en Gyeongsang del Sur en febrero

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebrará el 6 de febrero una reunión abierta con ciudadanos en la provincia de Gyeongsang del Sur.En un mensaje publicado el viernes 30 en redes sociales, Lee anunció la apertura de inscripciones para los residentes de la región y subrayó la necesidad de impulsar a Gyeongsang del Sur como un nuevo eje de crecimiento del país, mediante una red de transporte e industria de alcance suprarregional que conecte Busan, Ulsan y Gyeonsang del Sur.El mandatario destacó que la provincia concentra sectores clave de la manufactura surcoreana, como la construcción naval, la industria de defensa, la aeroespacial y la maquinaria, cuenta con abundantes recursos humanos y una enorme cantidad de datos acumulados en el terreno. En ese contexto, subrayó que tiene un potencial de desarrollo prácticamente ilimitado.El encuentro será el noveno de este tipo organizado por el presidente, tras los celebrados en Gwangju, Daejeon, Busan, Gangwon, Daegu, el norte de Gyeonggi, Chungcheong del Sur y Ulsan.