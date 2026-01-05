Autoridades allanan instalaciones de Shincheonji

Photo : YONHAP News

El equipo conjunto de investigación de la Fiscalía y la Policía, que indaga presuntos casos de colusión entre política y religión, inició el viernes 30 su primera investigación forzosa contra Shincheonji.Desde la mañana, las autoridades llevan a cabo allanamientos en varias instalaciones de la iglesia, incluido el Palacio de la Paz en Gapyeong y la sede central del grupo en Gwacheon, ambos en la provincia de Gyeonggi.El fundador y líder de Shincheonji, Lee Man Hee, y otros responsables están acusados de haber obligado a fieles a afiliarse como miembros del partido Poder del Pueblo, con el objetivo de influir en las primarias presidenciales de 2021 y en las primarias para las elecciones legislativas de 2024. También se les imputa haber interferido en la gestión regular de afiliados y en los procesos de toma de decisiones internas del partido.