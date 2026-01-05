Presidente se reunirá con emprendedores para impulsar empresas emergentes

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung encabezará el viernes 30 una reunión para escuchar las opiniones del sector emprendedor, con el objetivo de fortalecer a las empresas emergentes como motor clave del crecimiento económico.El encuentro contará con la participación de unas 50 personas, entre emprendedores noveles y reincorporados, fundadores tecnológicos y locales, responsables de instituciones de formación, líderes empresariales y expertos.Tras el discurso inicial del presidente, el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Pymes presentarán planes y proyectos para fomentar las startups y el emprendimiento.La reunión concluirá con un debate sobre propuestas de política pública, el papel del Gobierno en el crecimiento sostenible de las empresas y el fortalecimiento de los ecosistemas emprendedores a nivel regional.