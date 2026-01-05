Menú principal Ver contenido

Nacional

Policía inicia interrogatorio al CEO de Coupang

Write: 2026-01-30 14:50:27Update: 2026-01-30 15:06:55

Policía inicia interrogatorio al CEO de Coupang

Photo : YONHAP News

Harold Rogers, director ejecutivo interino de Coupang, compareció el viernes a las 2 de la tarde ante la policía, acusado de haber intentado destruir pruebas durante una investigación interna realizada por la propia empresa tras una filtración masiva de datos personales. 

Se trata de la primera vez que Rogers es interrogado por este caso, cerca de un mes después de la creación del equipo especial encargado de investigar a Coupang. 

A su llegada a la sede policial, Rogers afirmó que la empresa cooperará plenamente con la investigación del Gobierno surcoreano y que también colaborará de forma activa en el interrogatorio de hoy.
