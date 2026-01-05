KOSPI cierra al alza tras una jornada de fuerte volatilidad

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 30 con un ligero avance tras una jornada marcada por una fuerte volatilidad.
El indicador subió un 0,06% respecto al jueves y terminó la sesión en 5.224,36 puntos. Durante la jornada, llegó a superar por primera vez en su historia la barrera de los 5.300 puntos, aunque posteriormente recortó las ganancias.
Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ cerró a la baja, con una caída de 1,29%, hasta situarse en 1.149,44 puntos.
En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que subió 13,2 unidades y se cotizó a 1.439,5 wones por dólar al cierre de la sesión.