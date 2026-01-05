Photo : Reuters / Yonhap

"Golden", la canción principal de la película "Las guerreras K-pop (K-pop Demon Hunters)", hizo historia al convertirse en la primera canción de K-pop en recibir un premio Grammy.El galardón fue entregado en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales durante la Premiere Ceremony, el evento previo a la gala televisada de los Premios Grammy 2026. Este premio se otorga a los creadores de la canción, por lo que en esta ocasión fueron anunciados como ganadores los compositores y productores Teddy, 24, el grupo creativo IDO, y EJAE, quien también es una de las intérpretes de la canción.Aunque en el pasado un ingeniero de sonido coreano y un productor musical coreano-estadounidense recibieron un Grammy en esta misma categoría, es la primera vez que compositores y productores de K-pop logran este reconocimiento.