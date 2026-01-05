El presidente designa dos enviados especiales a Honduras

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung ha designado enviados especiales a Honduras, donde la semana pasada se inauguró un nuevo Gobierno bajo el liderazgo de Nasry Asfura, quien asumió la Presidencia el 27 de enero.La portavoz de Cheongwadae, Kang Yu Jung, informó el domingo 1 de que el presidente coreano nombró como emisarios a los legisladores del oficialista Partido Democrático, Boo Seung Chan y Lee Hun Ki, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Corea-Honduras. Adelantó que los enviados especiales se reunirán con el nuevo presidente hondureño para explicarle la política exterior del Gobierno surcoreano, además de entregarle una carta del presidente Lee Jae Myung.Kang enfatizó que la designación de enviados especiales refleja la voluntad del mandatario de agilizar los intercambios bilaterales y reforzar las relaciones entre Corea del Sur y Honduras.