Lee Geum Yi en la lista de finalistas al premio Hans Christian Andersen Award

Photo : YONHAP News

La autora surcoreana Lee Geum Yi está en la lista de finalistas al premio Hans Christian Andersen Award, considerado "el Nobel de literatura infantil". Es la segunda vez que Yi es incluida entre los candidatos finales tras su mención en 2024. Los otros en la lista son Ahmad Akbarpour de Irán, Timothée de Fombelle de Francia, María José Ferrada de Chile, Pam Muñoz Ryan de Estados Unidos y Michael Rosen de Reino Unido.Hans Christian Andersen Award es un premio creado en 1956 en homenaje al escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, Hans Christian Andersen. Es entregado cada dos años al autor y al ilustrador que más contribuyó a la literatura infantil mundial. Este año, el ganador o la ganadora será anunciada el 13 de abril en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.En 2022, otra autora surcoreana, Lee Suzy, recibió el premio como mejor ilustradora.