El Ministerio de Salud y Bienestar generará más empleos para la población mayor

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Salud y Bienestar ofrecerá este año hasta 1.152.000 nuevos puestos de trabajo para la población de edad avanzada, lo que supone 54.000 más que en 2025, como parte del programa de apoyo al empleo que opera desde 2004. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a disfrutar de una vida productiva y estable en la tercera edad, mediante una participación más activa en la economía y en otras actividades sociales.Los empleos generados a través de este programa garantizarán un salario mensual promedio de 290.000 wones para trabajos de carácter público y de 761.000 wones para aquellos basados en habilidades personales.El Ministerio de Bienestar ha señalado que el objetivo del programa de apoyo al empleo es aprovechar y no desperdiciar la experiencia de los primeros baby boomers de Corea, nacidos entre 1955 y 1963, que poseen un nivel relativamente alto en cuanto a educación, ingresos y estado de salud. Las solicitudes de participación en el programa están abiertas a toda la población y los seleccionados serán asignados al empleo que mejor se adecúe a las condiciones que presentan, como lugar de residencia y experiencia laboral, después de completar una serie de sesiones de orientación.