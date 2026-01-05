Reunión entre ministros de Comercio de Corea y EEUU finaliza sin conclusiones

Photo : YONHAP News

El ministro de Industria y Comercio, Kim Jung Kwan, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para abordar los aranceles generales que la Casa Blanca anunció que aumentará de nuevo al 25% sobre las importaciones procedentes de Corea del Sur.Tras dos horas de debate, Kim declaró ante los periodistas al salir de la la sede del Departamento de Comercio en Washington D.C., que la reunión permitió un mejor entendimiento mutuo respecto a la postura y opinión que mantiene cada parte y que la conversación se centró en cómo encontrar un punto conciliatorio en el tema arancelario. Sin embargo, aclaró que aún no se ha llegado a ninguna conclusión concreta, de ahí los debates continuarán.A la pregunta de la prensa de si hubo alguna mención de parte de Lutnick sobre si el Gobierno estadounidense llevará a efecto el aumento de aranceles de vuelta al nivel del acuerdo comercial de octubre de 2025, el ministro surcoreano evitó dar una respuesta y solo comentó que seguirán negociando.