Partido Democrático anticipa aprobación de la ley de inversiones en EEUU en febrero

Photo : YONHAP News

El oficialista Partido Democrático está decidido a aprobar en la brevedad posible la Ley especial sobre gestión de inversiones en Estados Unidos.El líder de la formación, Jung Chung Rae, declaró el lunes 2 que para que el comercio exterior del país pueda seguir expandiéndose sin que se debilite el fuerte impulso generado por el excelente desempeño del sector automotriz y del de semiconductores, que lograron récords mensuales de exportación en enero, es necesario superar pronto los retos que plantean los aranceles de Estados Unidos. Agregó que, por tanto, hará todo lo que esté a su alcance para votar la ley especial en la Asamblea Nacional durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero.También anticipó que promoverá en este mismo mes la aprobación de otras propuestas legislativas directamente relacionadas con la economía y el bienestar de la ciudadanía, que permanecen estancadas en el Parlamento.