Fitch mantiene la nota crediticia de Corea del Sur en AA

Fitch Ratings mantendrá la nota crediticia de Corea del Sur en AA-, nivel en el que se ha situado tras elevarse de A+ en 2012.La agencia internacional de calificación de riesgo así lo anunció el viernes 30, con la explicación de que Corea del Sur presenta una sólida estructura de finanzas exteriores, así como satisfactorios índices de exportación y resultados macroeconómicos estables.Los analistas de Fitch puntualizaron que en paralelo a esas condiciones favorables, Corea del Sur enfrenta varios factores adversos, como el riesgo geopolítico relacionado con Corea del Norte, los retos estructurales que plantea el rápido envejecimiento de la población y la relativa vulnerabilidad de su economía a raíz de la alta dependencia del comercio exterior. Sin embargo, afirmaron que a corto plazo el país será lo suficientemente capaz como para tener bajo control tales factores mediante políticas macroeconómicas flexibles, aunque no se descarta que la creciente deuda pública agrave su cartera crediticia.En cuanto al crecimiento económico de Corea del Sur, evaluaron que su producto interior bruto repuntará este año del 1% de aumento que marcó en 2025 hasta el 2%, mientras que por el contrario revisaron a la baja la tasa de crecimiento potencial del 2,1% al 1,9%, considerando la disminución de la población activa.