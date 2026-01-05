Las exportaciones aumentan más del 30% gracias al sector de semiconductores

Photo : YONHAP News

Las exportaciones aumentaron en enero más del 30% y encadenaron ocho meses consecutivos de crecimiento intermensual. Los bienes que más contribuyeron a este resultado son los semiconductores cuyos envíos a mercados extranjeros superaron por segundo mes consecutivo los 20.000 millones de dólares.El Ministerio de Industria y Comercio dio a conocer el domingo 1 de febrero que Corea del Sur exportó el mes pasado 65.850 millones de dólares, un 33,9% más que en diciembre, marcando un nuevo récord de enero. El sector que impulsó más el comercio exterior del país fue el de semiconductores, que registró 20.500 millones de exportaciones, cifra que supone un incremento del 103% respecto a enero de 2025.Las importaciones también crecieron, en su caso un 11,7%, hasta totalizar en el primer mes de 2026 los 57.100 millones de dólares.Con ello, la balanza de comercio exterior de Corea del Sur se mantiene superavitaria por decimosegundo mes consecutivo tras finalizar enero con un excedente de 8.750 millones de dólares.