Asamblea Nacional inicia un nuevo ciclo de sesiones extraordinarias

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional inicio el lunes 2 un nuevo periodo de sesiones extraordinarias con el correspondiente acto de apertura, que será sucedido por los discursos de los líderes de los dos principales partidos de la cámara, el oficialista Democrático y el opositor Poder del Pueblo, programados respectivamente para los días 3 y 4. Luego, se organizarán las audiencias de interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión del Estado.En este ciclo parlamentario se espera una fuerte contienda entre los legisladores al quedar pendientes varios proyectos de ley que suscitan controversia y feroces debates, como la Ley especial sobre gestión de inversiones en Estados Unidos, el paquete de proyectos legislativos para la reforma del Poder Judicial y la enmienda al Código de Comercio.De estas, la ley especial sobre inversiones en Estados Unidos se enfrenta a la reticencia de Poder del Pueblo, la principal fuerza opositora, que insiste en que a su aprobación debe anteceder la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial establecido entre Seúl y Washington. Asimismo, la reforma del Código de Comercio es objetada por la oposición, que la califica de "estranguladora" y "demasiado restrictiva" para las empresas privadas.