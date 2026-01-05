Conflicto interno tanto en el Partido Democrático como en Poder del Pueblo

Photo : KBS News

Tanto el oficialista Partido Democrático como el opositor Poder del Pueblo atraviesan conflictos internos en este momento: el primero por la posible fusión con el Partido Reconstrucción de Corea y el último por la expulsión de su exlíder Han Dong Hoon.Sobre la opción de integración con Reconstrucción de Corea, el presidente del Partido Democrático, Jung Chung Rae, ha declarado que es necesaria, en especial de cara a las elecciones regionales previstas para el mes de junio. Sin embargo, varios de los miembros de la cúpula directiva están reacios a la propuesta porque, según ellos, la fusión entre ambos partidos obedece solamente a los intereses personales de Jung, que desea seguir al frente del Democrático, y del líder del Partido Reconstrucción de Corea, Cho Kuk, que ambiciona a convertirse en candidato para las próximas elecciones presidenciales.Por otra parte, en Poder del Pueblo continúa la polémica sobre el caso del exlíder del partido, Han Dong Hoon, mientras permanece dividida la opinión de sus integrantes, debido particularmente al descontento de los políticos pro Han y las objeciones que siguen presentando respecto a su expulsión.