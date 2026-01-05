El frío remite y no hará tiempo gélido al menos hasta el jueves

Photo : YONHAP News

El cielo que amaneció nublado el lunes 2 en Seúl, se despejó hacia la tarde mientras el frío empezaba a remitir.En este ambiente, se pronostica que el martes 3 la temperatura marcará mínimas de entre -13ºC y -2ºC, que supondrán niveles inferiores en hasta unas cinco unidades respecto a los registrados el lunes por la mañana, pero después del mediodía repuntará y oscilará entre 2ºC y 10ºC. Así, superará en cerca de cinco grados la temperatura alcanzada durante la tarde del día anterior.Se pronostica que desde el martes hasta al menos el jueves no habrá olas de frío intenso, aunque el tiempo seco persistirá con alto riesgo de incendios forestales debido a los fuertes vientos, sobre todo en las zonas al este del país.