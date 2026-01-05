Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Nacional

Seúl experimenta la nevada más intensa de este invierno

Write: 2026-02-02 13:35:50Update: 2026-02-02 13:53:10

Seúl experimenta la nevada más intensa de este invierno

Photo : YONHAP News

Corea del Sur experimentó nevadas intensas durante la noche y la madrugada entre el domingo 1 y el lunes 2 de febrero, con precipitaciones de alrededor de tres centímetros por hora que obligaron a las autoridades de prevención de desastre a activar la alerta por nieve en varios puntos del territorio nacional.

Las localidades al interior del país fueron las áreas donde más nevó, por ejemplo Buyeo, en la zona centro-oeste y Cheorwon, en el extremo noreste, que registraron acumulaciones de hasta 7,8 y 17,3 centímetros respectivamente. En Seúl, esta nevada resultó la más intensa de este invierno con capas de más de seis centímetros. 

El lunes 2, si bien en algunas áreas siguió nevando, las precipitaciones fueron breves y la cantidad acumulada de nieve fue reducida.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >