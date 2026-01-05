Corea del Norte completa la construcción de invernaderos de gran escala en Sinuiju

Photo : YONHAP News

El régimen de Pyongyang ha completado la construcción de una granja de invernaderos de gran escala en Sinuiju, región cuya economía local se vio gravemente afectada por las lluvias e inundaciones del verano de 2024.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte difundió la noticia el lunes 2, al destacar la presencia del líder supremo del país, Kim Jong Un, en la ceremonia de finalización de obras. En el discurso que pronunció en el acto, el dirigente describió la nueva granja como una infraestructura que permitirá a los habitantes residentes disfrutar de una vida estable, así como de una fuente de trabajo segura. También enfatizó que la construcción fue uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Partido de los Trabajadores durante el año pasado.La granja de invernaderos se ubica sobre una superficie de más de seis kilómetros cuadrados. Las obras comenzaron el 10 de febrero y terminaron en poco menos de un año.