Photo : YONHAP News

El legislador Kweon Seong Dong, del partido opositor Poder del Pueblo, presentó este lunes 2 un recurso de apelación a la sentencia de dos años de prisión que le fue dictada en primera instancia por cohecho. El acto delictivo que pesa sobre su persona es el haber aceptado fondos políticos ilícitos por valores de 100 millones de wones de la Iglesia de la Unificación.Los abogados del político alegaron que es inaceptable e incomprensible la sentencia de culpabilidad emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, por lo que exigen que sea revisada por instancias superiores.En principio, Kweon fue condenado a dos años de prisión y una sanción pecuniaria de 100 millones de wones por recibir sobornos del exdirector de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de la Unificación, Yoon Young Ho, considerado el "número dos" de la organización. El tribunal argumentó que a cambio del soborno recibido, el legislador concertó una cita entre Yoon y el expresidente Yoon Suk Yeol, quien entonces era presidente electo, y asistió a varias actividades de esa iglesia.Así, el tribunal dictaminó que a cambio de lo percibido, Kwon no solo ayudó a que la organización religiosa ampliara su influencia, sino que además filtró información relacionada con las investigaciones que estaban en marcha sobre algunas de sus autoridades, sospechosas de participar en juegos al azar y apuestas ilícitas en el exterior.