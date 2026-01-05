Ex primera dama rechaza sentencia de primera instancia en su contra por cohecho

Photo : YONHAP News

La ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, ha solicitado la revocación de la sentencia emitida en primera instancia en su contra por cohecho, delito que cometió al aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación a cambio de concederle favores. El fallo la condenó a un año y ocho meses de prisión y una sanción pecuniaria de más de 12,8 millones de wones.Los representantes legales de Kim presentaron el recurso de apelación correspondiente el día lunes 2 y de aceptarse, cuestionarán las malinterpretaciones jurídicas que pudieron existir en primera instancia y si es justa o no la sentencia dictada.Igualmente apeló el dictamen el equipo del fiscal especial Min Joung Kie a cargo de las investigaciones relacionadas con la ex primera dama. El fiscal especial consideró demasiado leve la sentencia emitida de un año y ocho meses de prisión, puesto que sería apenas una décima parte de los quince años de cárcel que había pedido el equipo.En primera instancia, el tribunal determinó como culpable a la esposa de Yoon solo de uno de los tres cargos formulados en su contra: la recepción de soborno de la Iglesia de la Unificación. Los otros dos cargos eran manipulación bursátil y violación de la ley de fondos políticos.