KOSPI baja más del 5% pese a suspenderse las operaciones por fuga de capital

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró la jornada del lunes 2 de febrero en niveles inferiores a 5.000 unidades, tres días operativos después de marcar un récord sin precedentes al superar dicho umbral el 27 de enero.Respecto al viernes de la semana pasada, el índice culminó la sesión con una fuerte caída, del 5,26%, pese a suspenderse las transacciones en el mercado durante cinco minutos a las 12:31 de la tarde, un mecanismo que se activa en caso de una fuga masiva de capital. Tras tal descenso el KOSPI llegó a 4.949,67 puntos al finalizar operaciones.Igualmente bajó el parqué paralelo KOSDAQ, un 4,44% hasta 1.098,36 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 24,8 unidades y registró 1.464,3 wones por dólar.