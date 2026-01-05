Acceso gratuito a los palacios en Seúl durante el puente de Año Nuevo Lunar

Photo : YONHAP News

Durante el puente festivo por Año Nuevo Lunar el acceso a varios de los patrimonios históricos ubicados en la ciudad de Seúl será gratuito: los palacios, el santuario Jongmyo y las tumbas reales de la Dinastía Joseon.Concretamente, se permitirá entrar sin costo alguno a esos sitios, considerados importantes atracciones turísticas de la capital surcoreana, desde el 14 hasta el 18 de febrero, salvo el jardín del palacio Changdeokgung. Las visitas guidadas se ofrecerán sin cambios siguiendo el horario establecido.El Servicio de Patrimonios de Corea también repartirá durante el puente festivo del 16 al 18 en el palacio Gyeongbokgung, 6 mil copias de una ilustración de caballo rojo, el animal que representa el año 2026 según el horóscopo oriental. Esta es una creación de un artista experto en pintura folklórica tradicional, designada Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ayuntamiento de Seúl.