Se reanuda prospección subacuática de restos en la mina Josei en Japón

Photo : YONHAP News

Se reanudarán el martes 3 las tareas de prospección subacuática para recuperar los restos en la abandonada mina de carbón Josei en Ube, Japón, donde 183 personas, entre ellas 136 coreanos, murieron en una inundación en 1942. Según un grupo cívico japonés, este reconocimiento subacuático está programado para comenzar alrededor de las 10 de la mañana, con un buzo japonés liderando la operación.En agosto del año pasado, el grupo descubrió durante un previo proceso de prospección cuatro fragmentos de huesos humanos incluido un cráneo, evento que marcó la primera recuperación de restos en el sitio. Tras ello, el presidente Lee Jae Myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi acordaron en una cumbre celebrada en enero realizar pruebas de ADN para identificar los restos recuperados en la mina en agosto.En la prospección subacuática del martes 3, se espera que el buzo salga a la superficie alrededor de las 3 de la tarde y, de encontrarse, los restos descubiertos serán ubicados en la plaza conmemorativa de la mina. Se han programado también desde el viernes 6 al miércoles 11 otras prospecciones con buzos de Finlandia, Tailandia y Malasia, mientras que el sábado 7, se realizará en la plaza una ceremonia conmemorativa en memoria de las víctimas.