Photo : TASS / Yonhap

Rusia se guiará por lo que decida Seúl sobre el suministro de armas a Ucrania, al orientar sus relaciones con Corea del SurLas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, publicadas el lunes 2 (hora local) en su página web, señalan que Moscú definirá el rumbo de sus vínculos con Corea del Sur priorizando sus intereses nacionales. En particular, enfatizan que será crucial la postura del Gobierno surcoreano frente a la campaña impulsada por países occidentales contra Rusia, así como el respeto de la denominada “línea roja” en lo relativo al suministro de armas letales a Kiev.Según las autoridades de política exterior rusas, las relaciones bilaterales se deterioraron debido a las acciones poco amistosas de la anterior administración de Seúl. En ese contexto, Moscú espera ver medidas concretas que reflejen de manera clara la determinación del actual Gobierno surcoreano de normalizar tanto el diálogo político como los lazos económico-comerciales con Rusia.En 2022, Rusia incluyó a Corea del Sur en su lista de “estados no amistosos”, después de que el país se sumara al programa de sanciones internacionales impuesto por Occidente en respuesta a las operaciones militares rusas contra Ucrania. No obstante, en 2024 el presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció al Gobierno surcoreano su decisión de no proporcionar armas letales a Kiev y expresó su disposición a normalizar las relaciones bilaterales. La situación volvió a cambiar ese mismo año tras la firma de un tratado de socios estratégicos integrales entre Rusia y Corea del Norte, así como ante la reconsideración por parte de Corea del Sur de un posible envío de armas a Ucrania, lo que motivó una dura advertencia por parte de Putin.Ahora, tras tales antecedentes, se observa una nueva actitud de parte de Moscú. El pasado 15 de enero, al recibir las credenciales del nuevo embajador surcoreano en Moscú, Putin destacó que Rusia y Corea del Sur habían alcanzado importantes logros en el pasado en materia de comercio y cooperación empresarial desde una perspectiva pragmática, y manifestó su expectativa de mejorar las relaciones bilaterales.