Viceministra de Exteriores se reúne con relatora de la ONU sobre DDHH norcoreanos

La viceministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kim Jina, se reunió el lunes 2 con la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, quien se encuentra de visita en Seúl.La conversación entre Kim y Salmón se centró en la realidad norcoreana actual, con un énfasis especial en los esfuerzos para propiciar un ambiente favorable al diálogo. En este sentido, la relatora de la ONU declaró que hará lo que esté a su alcance para que Corea del Norte pueda cooperar con la sociedad global, mientras que la viceministra surcoreana le solicitó seguir ejerciendo un papel importante para promover los derechos humanos de los habitantes norcoreanos.Esta es la tercera vez que la relatora especial de la ONU visita Seúl desde su designación al cargo en 2022, pero es el primer viaje que realiza tras la inauguración del Gobierno del presidente Lee Jae Myung.