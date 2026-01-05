Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha aclarado el objetivo de la entrevista mantenida entre el Gobierno de Camboya y el embajador de Corea del Sur en ese país.Según la cartera, no son ciertos los artículos divulgados por medios que informaban que el Gobierno camboyano había citado al embajador Kim Chang Ryong para presentar quejas. Esto producto de una publicación del presidente surcoreano Lee Jae Myung en redes sociales, que contenía advertencias contra los crímenes transnacionales en coreano y en jemer, el idioma de Camboya.Fuentes del ministerio han explicado que la conversación entre las autoridades camboyanas y el embajador surcoreano fue algo ordinario, no diferente de los debates que se organizan entre ambos países de manera irregular, pero permanente cuando surge algún asunto de interés común.La publicación del presidente, difundida a finales de enero mediante redes sociales, hacía una fuerte advertencia a quienes incurren en crímenes transnacionales dirigidos a ciudadanos de Corea, no solo en coreano sino también en jemer. Asimismo, compartía artículos relacionados con las exitosas operaciones desplegadas por la Policía surcoreana en Camboya para capturar a delincuentes involucrados en estafas online.Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, ha declarado que el presidente eliminó la publicación considerando que tuvo suficiente efecto promocional para informar a la población de los esfuerzos por contrarrestar la delincuencia transnacional.