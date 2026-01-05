Ministros de Exteriores de Corea y EEUU abordarán acuerdo comercial bilateral

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se reunirá este martes 3 con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio en Washington. El encuentro se organizará como parte de la visita de Cho a esa ciudad, siendo el objetivo principal asistir a la reunión ministerial sobre minerales críticos, convocada por el propio secretario de Estado estadounidense.El tema central de conversación en este encuentro bilateral será la puesta en marcha de las disposiciones incluidas en la ficha de datos conjunta que Seúl y Washington publicaron después de la cumbre del 14 de noviembre, la misma que recoge el contenido del acuerdo alcanzado entre ambos países sobre aranceles, comercio, inversiones y seguridad.Se prevé que Cho y Rubio abodarán la flexibilización de las restricciones a las que está sujeta Corea para enriquecer uranio o reprocesar barras de combustible gastadas, además de la construcción de submarinos de propusión nuclear por parte de Seúl.También es posible que intercambien opiniones acerca del aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de Corea del Sur, anunciado recientemente por la Casa Blanca y que podría ser tratado desde la perspectiva de la política exterior dado su impacto en las relaciones bilaterales.