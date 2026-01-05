Menú principal Ver contenido

Economía

La inflación se mantiene en el 2% con notable carestía de alimentos

Write: 2026-02-03 10:47:00Update: 2026-02-03 12:22:09

La inflación se mantiene en el 2% con notable carestía de alimentos

Photo : YONHAP News

Los precios al consumidor aumentaron en enero un 2% respecto a hace un año, manteniendo la inflación en niveles similares desde septiembre con sutiles señales de desaceleración desde octubre de 2025. Según el Ministerio de Datos y Estadística, los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros son los que más se encarecieron con una subida del 2,6%.

Al respecto, la caballa, que es uno de los pescados más consumidos por los coreanos, subió un 11,7%, mientras que el precio de la carne de res y de cerdo aumentó respectivamente un 3,7% y un 2,9%. En el caso de la carne vacuna importada, la subida registrada en enero fue mucho mayor, de un 7,2%. Por otra parte, el precio del arroz, ascendió un 18,3% y el de la manzana un 10,8%. En cuanto a alimentos procesados, también hubo un aumento: el pan un 3,3% y los fideos instantáneos, o ramyeon, un 8,2%. 

Con esta notable carestía de los alimentos, la canasta básica, que afecta de manera directa a la inflación percibida por los consumidores, se encareció un 2,2%.
