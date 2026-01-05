El Gobierno anticipa medidas para frenar la inflación de cara al Año Nuevo Lunar

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha anticipado medidas para frenar la inflación, sobre todo la subida del precio de los alimentos, de cara a las fiestas de Año Nuevo Lunar.Durante la reunión viceministerial sobre gestión de precios convocada el martes 3 por el Ministerio de Economía y Finanzas, los participantes evaluaron que el ritmo de la inflación se mantiene relativamente estable, aunque la carestía de los alimentos está ejerciendo una fuerte presión sobre la economía de los hogares.Afirmaron además que es necesario tomar acciones concretas para reprimir la inflación, sobre todo en el mercado de bienes agrícolas, ganaderos y pesqueros, ante el inminente puente por el Año Nuevo Lunar en el que la demanda de esos productos se dispara.A tal efecto, las autoridades recurrirán a las reservas nacionales de bienes agropesqueros y gestionarán la operación en fin de semana de mataderos de ganado para aumentar un 50% la oferta de los productos más demandados en esta época, como la col china, la manzana, la carne de res y la caballa.