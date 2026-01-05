Kim Jong Un inspecciona fábrica de lácteos para enfatizar el bienestar alimenticio

Photo : YONHAP News

Mientras es inminente el congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Jong Un ha inspeccionado una fábrica de lácteos para hacer un llamado al desarrollo rural y enfatizar el bienestar alimenticio.Esta actividad pública del dirigente norcoreano fue cubierta por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, que el martes 3 divulgó un reportaje con detalles sobre la fábrica que Kim Jong Un visitó y el discurso que allí pronunció.Según difundió el medio, el líder del régimen de Pyongyang recorrió las instalaciones de un centro de producción ganadera gestionado por el Consejo de Administración Rural de Pyongan del Norte, donde destacó la transformación que esa fábrica experimentó en las últimas décadas para renacer como símbolo de una agricultura modernizada.Kim Jong Un recordó que la planta fue mejorada con el objetivo propuesto por el Partido para crear un establecimiento especializado en la fabricación de productos lácteos y que éste ahora cuenta con un elevado y sofisticado nivel de informatización y de industria. Además enfatizó que la fábrica contribuirá a facilitar el acceso de los niños y los demás habitantes de la zona a alimentos ganaderos de calidad, incluyendo carnes y lácteos.