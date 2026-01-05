Ministro de Relaciones Exteriores parte hacia Estados Unidos

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, partió el miércoles 3 hacia Washington para asistir a la reunión sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.En esta visita, se llevará a cabo también una reunión a dos con Rubio para tratar asuntos bilaterales. Este será el primer encuentro presencial entre ambos desde la publicación de la ficha de datos conjunta sobre el resultado de las negociaciones sobre comercio, inversiones y seguridad entre Corea del Sur y Estados Unidos.Antes de abordar el vuelo, Cho comentó que espera poder intercambiar opiniones con su homólogo estadounidense sobre diversos temas relacionados con el acuerdo comercial, así como de otros asuntos de interés mutuo como Corea del Norte y la paz regional.El ministro declaró que aprovechará el viaje para hacer entender a las autoridades de Washington la situación en Seúl, en particular sobre la aprobación de la Ley especial sobre gestión de inversiones en Estados Unidos, cuyo estancamiento en el Parlamento surcoreano motivó al presidente Donald Trump a aumentar los aranceles a las importaciones desde Corea del 15% al 25%. Al respecto, el ministro anticipó que les explicará que los trámites para promulgar dicha ley avanzan según los protocolos establecidos.