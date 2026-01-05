El concierto de BTS en Gwanghwamun será transmitido en vivo por Netflix

Photo : YONHAP News

El concierto que BTS ofrecerá en la Plaza Gwanghwamun desde las 8:00 de la noche del 21 de marzo será transmitido en vivo por Netflix, llegando a cerca de 190 naciones del mundo. Este concierto marcará el regreso al escenario de BTS y, según se informó, el repertorio incluirá canciones nuevas de la banda.Netflix estrenará, además, el documental "BTS: The Return" sobre la trayectoria recorrida desde el debut del grupo en 2013, además de la producción del nuevo álbum titulado Arirang, que será lanzado tras una pausa de tres años y nueve meses.El lanzamiento de Arirang está previsto para el 20 de marzo e incluirá un total de catorce nuevos temas que exponen la identidad de BTS y tratan sentimientos universales como el amor y la nostalgia.