El presidente tendrá mano dura frente a la especulación inmobiliaria

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung publicó el martes 3 un nuevo mensaje en redes sociales sobre el mercado inmobiliario, en sintonía con sus declaraciones de los últimos días sobre la necesidad de normalizar dicho sector.En la publicación, el mandatario enfatizó que, para encauzar el mercado, garantizar un acceso justo a la vivienda y construir un país tan próspero como racional, resulta indispensable desarraigar la especulación inmobiliaria, a la que describió como un mal social.Asimismo, compartió reportajes que aluden a la preocupación surgida por el aumento del impuesto sobre la transferencia de inmuebles para propietarios de dos o más viviendas, con una dura crítica. Lee señaló que quienes sienten pena por aquellas personas que poseen múltiples viviendas para obtener ingresos no laborales adicionales parecen ignorar las dificultades de millones de jóvenes que se ven obligados a renunciar al matrimonio y a ser padres debido al elevado costo de la vivienda.En cuanto al período de gracia aplicado al aumento del impuesto sobre la transferencia de inmuebles para personas con múltiples propiedades, el mandatario afirmó que no habrá nuevas prórrogas y que este vencerá el 9 de mayo, tal como está previsto.