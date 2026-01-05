Reunificación edita un libro sobre la política de paz del actual Gobierno

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha editado un libro sobre la política del Ejecutivo del presidente Lee Jae Myung para la paz de la península coreana, que en breve distribuirá a nivel nacional.Según la publicación, la política de paz del actual Gobierno tiene el propósito de crear una única comunidad económica respetando la realidad de "dos estados, una península coreana", sin detener los pasos hacia una reunificación armoniosa de las dos Coreas.El libro especifica que el principio rector de la política de Seúl es el respeto a la coexistencia pacífica de Corea del Sur y Corea del Norte, por tanto aboga por institucionalizar este estado, promover un crecimiento conjunto y lograr una península coreana sin guerras ni armas nucleares. El escrito enfatiza además que el Gobierno surcoreano no solo respetará el régimen norcoreano, sino que también descartará tanto realizar acciones hostiles como optar por una reunificación por absorción.Sobre las tareas a impulsar en adelante, el libro propone priorizar la normalización de los canales de contacto intercoreano y la restauración gradual del acuerdo militar del 19 de septiembre de 2018.